Rize gündem haberi... Yediği bal sonrası fenalaşan ayıya teşhisi Rizeli bal satıcısı koydu

Düzce'de bal kovanlarına dadanan ayı, fazla bal yiyince komalık oldu. Yediği baldan fenalaşan ayıyı televizyondan izleyen Rizeli bal satıcısı yenilen deli balın insanlara olduğu gibi ayılara da çarpabildiğini söyledi. Sattığı deli bal kavanozlarının üzerine "Bu bal adami uzatur" yazısını gösteren Rizeli bal satıcısı Ali İhsan Yazıcı "Bu ayı kesin bu baldan yemiştir. Bizim balımız çok yüksek rakımda olur. 'Orman gülü' diye de tabir edilen komar çiçeğinden çıkan bir baldır. İçinde zifin çiçeği dediğimiz çiçekten de olabiliyor ve tansiyonu direk sıfıra indirebiliyor. O yüzden çok özel bir baldır. Bu bal insanı uzatıyor dedik ama demek ki ayılara da tesiri olabiliyormuş, onları da uzatabiliyormuş. Kesin bu baldan yemiştir, deli bal dediğimiz baldan. Çok kuvvetli bir baldır, ilaç yapımında da kullanılır. Çok özel bir baldır gerçekten. Fazla tüketmedikten sonra sağlığına dikkat eden herkesin sabah aç karına yarım çay kaşığı yemesi çok iyi olur" dedi.

(Hasan Fehmi Demir - Ali Maşalacı /İHA)