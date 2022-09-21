Rize genel haberleri | Rize'de şiddetli yağış hava ulaşımını olumsuz etkiliyor

Rize'de şiddetli yağış hava ulaşımını olumsuz etkiliyor

RİZE Rize'de şiddetli yağış hava ulaşımını olumsuz etkilerken, uçak seferlerinde iptaller yaşanıyor.

Rize'nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde daha yoğun olan hava yağışları karayollarında oluşturduğu su birikintileri ile aksamalara neden olurken, hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Rize-Artvin Havalimanı'ndan gerçekleşecek seferlerin yanı sıra Rize'ye gelmesi beklenen uçakların da seferleri şiddetli yağıştan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle iptal oldu. Şiddetli yağışlar nedeniyle İstanbul'a gidemediğini ve uçuşunun yarına ertelendiğini söyleyen Fatma Ülgen, "Yolculuk yapacağımız uçağımız hava şartlarından dolayı kalkamadı. Hava sisli ve yağmurlu olmasından dolayı kalkamadı. Uçuşumuzu yarına ertelediler. Yarın sabah uçacağız inşallah" şeklinde konuştu.