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Rize haber: Rize'de anaokulu öğrencilerinden örnek davranış

Yerel Haberler

Rize haber: Rize'de anaokulu öğrencilerinden örnek davranış

Gelen Rize haberlerine göre Rize'de anaokulu öğretmeni 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencilerine sokak hayvanları beslemesi için ödev verdi.

Rize'de anaokulu öğretmeni 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencilerine sokak hayvanları beslemesi için ödev verdi.

Gülbahar Hatun Anaokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Hatice Şeyma Türüt, sınıfındaki öğrencilere 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebebiyle bir ödev verdi. Ödevde minik öğrencilerin hayvan severliği artması ve günlük yaşamdan deneyimler kazanmaları öğrenmelerini kalıcı hale getiriyor. Öğretmenlerinin verdiği ödev ile sokakta kalan köpek, kedi ve kuşları beslediler.

Anaokulu öğrencilerinden Berra Şişman, "Yaptığımız dersler ile köpekleri, kedileri, kartalları, aslanları öğrendim. Sokak hayvanlarına yemek vermemiz gerekiyor. Hayvanlar sokaklarda üşüyormuş. Çok üzülüyorlarmış. Bizim onların sahiplerini bulmamız gerekiyor ve onlara yuva yapmamız gerekiyor" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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