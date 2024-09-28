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Rize'de Yıkım Sırasında İş Güvenliği İhlali

Rize'de Yıkım Sırasında İş Güvenliği İhlali
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Rize'nin Eminettin Mahallesi'nde atıl bir binanın yıkımı sırasında iş güvenliğinin hiçe sayılması dikkat çekti. Üst katta bulunan işçilerin güvenliğini tehlikeye atan yıkım anları cep telefonuyla kaydedildi.

Rize şehir merkezindeki Eminettin Mahallesi'nde atıl durumda olan 6 katlı bir binanın en üst katındaki işçilerin güvenliği hiçe sayılarak iş makinesi ile yıkım yapılması "Pes" dedirtti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eski ve depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan Kurtuluş İlköğretim Okulu'nun bitişiğinde bulunan ve yıllardır atıl durumda bulunan 6 katlı bir binanın yıkımı sırasındaki çekilen cep telefonu görüntüleri iş güvenliğini hiçe sayıldığını gösteriyor.

Çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde 6 katlı bir binanın yıkımı sırasında binanın en üst katında 2 işçi bulunmasına rağmen altta bulunan iş makinesi yıkımı sürdürüyor. O anları kayda alan şahıs "Böyle bir yıkım başka bir yerde göremezsiniz. Adam alttan yıkıyor, üstte adamlar var, bakın. Burası Rize; Kurtuluş ilköğretim Okulu'nun yeri. Kepçe yıkıyor, adamlar üstte. Gerisini siz düşünün" diyerek şaşkınlığını dile getiriyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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