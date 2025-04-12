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Rize'de Usta, Öğrencilerin 23 Nisan Gösterisine Halay Tutuyor

Rize'de Usta, Öğrencilerin 23 Nisan Gösterisine Halay Tutuyor
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Rize'de inşaat ustası, bitişikteki okulda 23 Nisan için çalışan çocuklara halay çekerek eşlik etti. O anlar sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Rize'de bir inşaatın dış cephesinde çalışan usta, o esnada bitişikteki okulda 23 Nisan için hazırlanan çocukların müziğine halay çekerek eşlik etti.

Olay Rize merkez Camiönü Mahallesi'nde bir inşaatın dış cephesinde çalışan usta hemen bitişikte bulunan okulun bahçesinden gelen Sivas yöresine ait türküyü duydu. Çay İlkokulu öğrencilerinin 23 Nisan gösterileri için hazırlandığını fark eden usta öğrencilere eşlik etmek istedi. Bu esnada iskelede ve binanın 5. katında olmasına rağmen cebinden mendilini çıkartan usta çocuklarla halay çekerek eşlik etmeye başladı. O görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Ustanın o oyununu gören vatandaşlar tebessüm etti. - RİZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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