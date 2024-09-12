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Rize'de tezgahındaki balıklara arı konan esnaf çözümü buldu

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Rize'nin Pazar ilçesinde bir balıkçı esnafı, tezgahına konan arılar için çözüm buldu. Balıkları arılardan korumak için bir askı kullanarak arıları ayıran esnaf, böylece balıkların zarar görmesini engelledi.

Rize'de tezgahındaki balıklara arı konan esnaf çözümü arılara göz hakkını vermekle buldu.

1 Eylül 2024'te kalkan av yasağının ardından balıkçı tezgahları şenlendi. Denizlerin bereketli olması tezgahlara olumlu yansırken sadece insanlar değil balıklardan diğer canlılar da nasibini almanın peşine düştü. Rize'nin Pazar ilçesinde tezgaha koyduğu balıkları arıların istila ettiğin gören Faik Yılmaz isimli esnaf çözüm yolu aradı. Arıların en çok sevdikleri ve üzerlerine üşüştükleri balıkları ayıran esnaf bir askı vasıtası ile tezgahın üzerine astı. Böylelikle arılar tezgahtaki balıklara değil, esnafın arıların göz hakkıdır diyerek ayırdığı balıklara konmaya başladı.

"O kadar yiyorlar ki balığın iskeleti bile meydana çıktı"

Arıların tezgaha konmaması için böyle bir çözüm yolu ürettiklerini ifade eden balıkçı esnafı Faik Yılmaz "Arılar tezgaha saldırıyor. İstavrit ve hamsiyi çok sevdiğini bildiğimiz için onları ayırıp böyle tezgahın üzerine asıyoruz. Eğer asmasak tezgahtaki balığa saldıracaklar. Bizde böyle arıları bir araya toplayarak tezgahı arıdan koruyoruz. O kadar yiyorlar ki balığın iskeleti bile meydana çıktı" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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