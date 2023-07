Rize'de Söğütlü ve Balıkçı Köyü Sakinleri, Yıkım Kararına Karşın Sahil Yoluna Kurulan Şantiyenin Kaldırılmamasını Protesto Etti

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize merkeze bağlı Söğütlü ve Balıkçılar köyü sakinleri, sahil yolunda Hazine arazisi üzerine özel bir şirket tarafından kurulan şantiyenin İl Özel İdaresi'nin yıkım kararına karşın kaldırılmamasını protesto etti. Söğütlü Muhtarı Adem Bozan, yıkım kararının uygulanmadığı gibi işgalin devam ettiğini söyledi.

Söğütlü ve Balıkçılar köyü sakinleri, sahil yolunda Hazine arazisi üzerine Tüylüoğlu Enerji Şirketi tarafından kurulan ve 2022 yılında İl Özel İdaresi tarafından yıkım kararı verilen şantiyenin kaldırılmamasını şantiye önünde toplanarak protesto etti.

"MAHKEMENİN YIKIM KARARI UYGULANMIYOR"

Söğütlü 1. Sıra Muhtar Azası Mehmet Bostan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Köyüm adına hepinize teşekkür ederim geçmişte yapılmış bazı yanlışlıkla sebebiyle burada ucube gibi duran bir sözde şantiye alanı hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde Sadece bazı yöneticilerin inisiyatifiyle burada kuruldu ve de kurulduğunda çok az kişi karşı çıksa da faaliyet içindeydi. Trabzon'dan Hopa'ya sahil kesiminde böyle bir rezillik daha yok isteyen gidip bakabilir. Şikayet dilekçelerimiz ve görüşmeler neticesinde buranın kaldırılması yönünde köyümüzün adına sonunda bir neticeye vardık ve sevindik mahkeme yıkım karar verdi. Biz de bu sonuç neticesinde köyümüzün güzelleşmesi için bu bölgeyi bize tahsisi konusunda müracaatlarımız oldu ama görünen o ki ne mahkeme kararı ne de bazı yöneticilerin bu konuda duyarsız ve taraflı olmaları bizi bugün burada bu faaliyeti yapmamıza sebep oldu. Köyümüzün bu çirkin görüntüsünden kurtulup temiz ve nezih bir yer olması konusunda yöneticilerin ve karar mekanizmalarının tarih vermeden bir an önce bu alanı temizlemesi konusunda gerekenin yapılmasını, bir daha böyle çarpık bir şekilde olmaması için bu alanın köy tüzel kişiliğine tahsis edilmesini istiyoruz. Bugüne kadar yapılan yanlışlıkların son bulmasını buraya toplanarak bir kez daha haykırıyoruz, köyümüzün üzerinden hiçbir hukuki dayanağı olmadan ellerinizi çekin köyümüzün bu alanını bize tahsis edin."

"YIKIM YAPTIKLARINI SÖYLÜYORLAR ALAN HALA İŞGAL ALTINDA"

Söğütlü Muhtarı Adem Bostan ise şöyle konuştu:

"Söğütlü Muhtarı olarak yaptığımız yazılı ve sözlü görüşmelerde özel idarenin vermiş olduğu yıkım kararları kendilerini tebliğ edilmiş, kısmen ufak da olsa bir yıkım yapılmış fakat burada ne hikmetse ilgili bürokratlarımızın taraflı düşündüklerini anlıyoruz. Bize ayrı söyleniyor karşı tarafa bize söylenenin farklı bildiriliyor söyleniyor. Karayolları'nın, Özel İdare'nin bize verdiği yazıda burada ilgili yıkım gereken yıkım imara aykırı olan yıkım yapılmış gerekli düzenlemelerin burada tapu maliklerinin inisiyatifinde olduğunu bildirmiş fakat buradaki tapu malikleri herhangi bir düzenleme veya burada işgal edenlere herhangi bir tebliği yazısı veya sözlü hiçbir bilgilendirme yapmamıştır bu alan halen işgal altında. Bunlar inadına dökülüyor buraya bunlar normalde TEDAŞ'a teslim edilmesi gereken malzemeler. Fakat bunları biz inadına buraya döktüklerini düşünüyoruz ve burada bazı ağaçlarımız bile kendi ellerimizle diktiğimiz ağaçlarımız da burada bunların bu malzemelerin dökümlerinden dolayı kırılmış veya kesilmiş şurada bir ağacımız var. İnşallah bunu da kesmezler buradan yani tarihi bir ağaçtır bu.

"CUMHURBAŞKANI SAHİLLERDE ÇİRKİN YAPILAŞMA OLMAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın sahillerimizde çirkin yapılaşmalara ve sanayi tipi yapılaşmalara müsaade etmeyeceği sözlü beyanı var. Burada olan herhalde bürokratlarımız ve yetkililerimiz bunların farkında değiller. Biz gerekiyorsa bugünden sonra, herhangi bir fiili bir şey olmadıktan sonra biz konuyu gerekirse Cumhurbaşkanımıza taşıyacağız. Ondan sonrasını artık kendileri bilir. CİMER'e kaç kez arkadaşlar herkes yazdı, ancak herhangi bir sadece gelen cevaplar bazı cevaplar ilgili yıkım kararları verilmiş olduğu fakat herhangi bir uygulama yapılmadığı burada görünmektedir."

Bir kadın vatandaş, ana yola yakın giderken şantiyede bulundurulan köpeğin kendisine havlamasından dolayı kaza geçirdiğini belirterek, "Burada köpek vardı köpek bana havladı bende düştüm ve arabadan zor kurtardım kendimi" dedi.

"HER TARAFI SAHİPLENDİLER BU NE BİÇİM ADALET"

Bir yurttaş, şantiyedekilerin kendileriyle sürekli kavga ettiklerini belirterek, "Bizimle hep kavga ediyorlar babasının mali gibi tapulandılar buraları bu köyün sahipleri onlar mı yahu deniz sahilimizi de sahiplendiler her tarafı sahiplendiler her gün kavga gürültü mü edeceğiz burada bu ne biçim adalet" dedi.

Başka bir yurttaş da "Demirleri koymuş denize giremiyor kimse öyle saçma şey olur mu? Benim çevrem çok geniş olduğundan arkadaşlarım geçiyor buradan bu güzel köyü ne yaptınız, o şantiye nedir orada onu neden kaldırmıyorlar o güzel köyü berbat ettiniz diyorlar" ifadelerini kullandı.

"BAZI BÜROKRATLAR ARKALARINDA"

Diğer bir yurttaş, "Bize '500 kişi eleman getireceğim buranın muhtarlığını da alacağım' dedi. Dedim 'Oğlum aklın başında mı senin'. Bunu bile söylediler yani bizi hiçe sayarak bunun bile söylediler neye dayanarak bunu söylediler, kime güvenerek? Yani bunları bu şekilde konuşturan herhalde birileri var yani bazı bir bürokratları arkalarında" dedi. Başka yurttaş, "20 senedir burada buranın ekmeğini yedi, bundan sonra burada daha durmasını istemiyoruz" dedi.

Diğer yurttaş, "Burada dönüş kavşakları ne cep girişi var ne çıkışımız var her an kazaya sebebiyet verecek olaylar var ama kimsenin ilgi alakası değil, bak şu anda yolu kapanmış durumda cep yapacak mesafe yok ne çıkışta var ne girişte var bunun da gündeme alınması gerekiyor" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ NEREDE BÜYÜYECEK?"

Kadın yurttaş, "Oturma alanı istiyoruz serbest dolaşacağımız bir alan istiyoruz biz bu pisliğin içerisinde duramayız ki nasıl bir pislik. Bu ağaçlarının, dikenlerin arasında mı oturacağız? Çocuklarımız nerede büyüyecek böyle bir kanun mu var? Tamam madem gidecek gitsin bir an önce yani öyle değil mi arkadaşlar yani çocuklarımızın gelecek nesillerimize neden oluyorlar her yer çöplük içinde hortumlar her şey bir yerde" dedi.

Başka bir kadın yurttaş, "Şimdi mesela biz bir şehirde olsak biz buraya karışmazdık ama bizim köyümüz. Biz mesela çocuklarımızı bir saatliğine eğlendirmek için biz çarşıya mı gidelim? Bizim evimizin önü, bahçemizin önü, bahçemizin önü neden böyle pislik olacak? Çocuğumuzun denize bile gitmesi burada sorun denize bile çocuklarınıza indirirken zorluk çekiyoruz, arabalara yer yok o yok bu yok. Burada bir güzel bahçe, her şey güzel olsa insanlar bir saatliğine de olsa çocuğunu alıp ama ben dağ başında yemek yemeğe gidemem ki böyle bir pislik olur mu kaldırsınlar defolsunlar. Biz her şeyi çocuklarımızın geleceği için istiyoruz başka bir şey istemiyoruz pislik temizlensin sonra burası güzelleşsin" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARIN SAHİPLERİ GELDİLER KORKTU GİTTİLER"

Başka bir yurttaş, "Siyasiler geldiler buraya bu andaki iktidarın sahipleri geldiler buraya toplandılar burada arkadaşlar kendilerinden bu konuyu dile getirdiler ama maalesef korkup kaçtılar dayanamadılar eleştiriye, tahammül edemediler bıraktılar gittiler. İki kişi kaldı buraya maalesef bunu kendileri de 'bizi aşan bir konu' dediler, bunu itiraf ettiler bunu da bilmenizi isterim. Bu halkın dilekleri yerine gelmesi lazım bu kadınlarımız bu insanlarımız çocuklarını buraya gezdirmeleri gerekiyor halk burada oturmalı burası bizim" dedi.