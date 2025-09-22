Haberler

Rize'de Şiddetli Yağışlar Odunları Denize Taşıdı, Vatandaşlar Kışlık Yakacak Topladı

Rize'de hafta sonu yaşanan şiddetli yağışlar sonucu derelerden denize akan tonlarca odun, yerel halkın kışlık yakacak ihtiyacını karşılamasına yardımcı oldu. Vatandaşlar dalgalarla kayalara vuran odunları toplamak için sabahın erken saatlerinde çalışmalara başladı.

Rize'de hafta sonu şiddetli yağışın etkisiyle derelerin debisi yükselerek taşkınlara sebep oldu. Ardeşen ilçesi ve Çamlıhemşin'de de Fırtına Deresi önüne kattığını denize kadar götürdü. Denize inen tonlarca odun ise kışlık yakacağını karşılamak isteyenlerin yüzünü güldürdü. Dev kütüklerin dere ile indiği denizde sahile vuran odunları toplamak isteyen vatandaşların testereleriyle mesaisi sabahın ilk saatlerinde başladı.

Dalgalarla kayalara vuran odunlardan 3 ton topladığını, 2 tonda parayla alarak takviye yapacağını ve bu sayede kışı geçireceğini ifade eden Adem Durmaz isimli vatandaş "Bu odunlar bize dağdan, yaylalardan geldi, biz de topluyoruz. Yaş değil, kuru odunlar geldi. Burada zayi olacağına topluyoruz bizde. Yaklaşık 3 ton odun topladım. Onları çıkardım. Burada şimdi son bir yük yapıyorum, arabayla taşıyabileceğim kadar. Araba da doldu, şimdi gideceğim. Kış için illaki takviye yapacağız 1-2 ton daha. Karın yağmasına bağlı birazda, soğuk olursa bu kadar yetmez. Sıcak olursa yeter" dedi.

Heyelanın getirdiği odunlardan yaklaşık 5 ton civarında topladığını dile getiren Ensar Yeralmaz ise "5 ton odun topladım. Ayrı kışı geçiririm bununla. Almaya kalksam tonu 3 bin 500 TL. Dalgalar arasında toplamak zor oluyor ama ne yapalım iş yok, güç yok, para yok" ifadelerini kullandı. - RİZE

