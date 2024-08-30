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Rize'de Sıcaktan Bunalan Gençler Yağmur Altında Duş Aldı

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Rize merkezinde sıcaktan bunalan gençler, yağmuru fırsat bilerek yağmur altında duş aldı. Yağan yağmur vatandaşları sevindirdi ve gençlerin bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Rize merkezde sıcaktan bunalan gençler, yağmuru fırsat bilerek yağmur altında duş aldı.

Rize'de bir süredir etkili olan sıcak havanın ardından yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Merkeze bağlı Eminettin Mahallesi'nde de sıcaktan bunalan gençler sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi. Gençlerin o anlarını ise arkadaşları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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