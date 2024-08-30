Rize'de Sıcaktan Bunalan Gençler Yağmur Altında Duş Aldı

Rize merkezde sıcaktan bunalan gençler, yağmuru fırsat bilerek yağmur altında duş aldı.

Rize'de bir süredir etkili olan sıcak havanın ardından yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Merkeze bağlı Eminettin Mahallesi'nde de sıcaktan bunalan gençler sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi. Gençlerin o anlarını ise arkadaşları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. - RİZE