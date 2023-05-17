Rize'de öğretmenler en güzel yemeği yapmak için yarıştı

Rize'de öğretmenler arasında gerçekleştiren yemek yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Rize'de Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Rize Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 7 öğretmenin katılımıyla "Öğretmenim Mutfakta Yemek Yarışması" düzenlendi. Düzenlenen yarışmaya katılan öğretmenlerin ana yemek hazırlamak için 120 dakika süre verildi. Sürenin sonucunda öğretmenler tarafından hazırlanan yemekler sunum ve lezzet olmak üzere 2 ayrı kategoride jüriler tarafından puan verildi. Yarışmada, Şehit Nedim Çalık Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Mükerrem Sandalcı birinci, Sosyal Bilimler Lisesi beden öğretmeni Hakan Sapdüzen ikinci olurken Ortapazar Ortaokulu İngilizce öğretmeni Fazilet Şengül Bostan ise üçüncü oldu. Yarışmada derece alan öğretmenlere ise hediyeleri takdim edildi.

"Kendimle gurur duydum"

Yemek yarışmasında birinci olan Mükerrem Sandalcı, sonucun ilk açıklandığında inanamadığını söyleyerek, "İçimden katılmak geldiği için katılmıştım. İyi ki katılmışım. Çok mutlu oldum. Kendimle gurur duydum. Bana da bir tecrübe oldu. Bizde o kadar tecrübeli kişi varken katılsak mı diye düşündük. Kendinizi bu tarz yarışmalarda deneyin güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. İlk söylendiğinde inanamadım" diye konuştu.

"Depremde evimiz yıkıldıktan sonra Rize bize kucak açtı"

Yarışmayı ikincilikle bitiren Hakan Sapdüzen, Adıyaman'ı Rize'de temsil etmekten gurur duyduğunu belirterek, "Adıyaman'ı temsil etmek ve bana kucak açan Rize'de Adıyaman'ı sergilemek benim için onur verici bir durum. Burada mutlu olduğumu ifade ediyorum. Depremde evimiz yıkıldıktan sonra Rize bize kucak açtı. Ev ayarlayarak eşyalarımızı döşediler. Çocuklarımı okula yerleştirdiler. Rize'ye borcum var bu borcu her kademede her etkinlikte göstermek benim boynumun borcu. Adıyamanlı olup da Rize'de temsil etmek benim için mutluluk vericiydi" ifadelerini kullandı.

"İlk 3'e bile girebileceğimi düşünmüyordum"

İlk başta yarışmada derece yapamayacağını düşündüğünü söyleyen Fazilet Şengül Bostan, "Yarışmada üçüncü oldum. Yemeğim fırında Belen tava yaptım. Çok mutluyum kendimi çok iyi hissediyorum. İlk 3'e bile girebileceğimi düşünmüyordum. Rakiplerim çok güzel yemek yapmışlardı. Kendimi hiç ilk 3'te görmüyordum ama sonucu öğrenince çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

"Çok eğlenceliydi ve güzel bir anı oldu"

Eski öğrencisiyle beraber yarıştığını ifade eden Cansu Altay ise "Sonuçta hepimiz kazandık. Çünkü gerçekten katılmak çok önemliydi. Çok eğlenceliydi ve güzel bir anı oldu. Eski öğrencimle de yarıştım. O daha farklı bir keyifti. Herkese böyle yarışmalara katılmalarını tavsiye ediyorum. Derece yapamam diye düşünmesinler önemli olan anı kazanmak" dedi. - RİZE