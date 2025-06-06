Rize'de Kurban Kanı Dereye Akıtıldı, Çevre Kirliliği Yaşandı

Rize'de Kurban Kanı Dereye Akıtıldı, Çevre Kirliliği Yaşandı
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Rize'de Kurban Bayramı sırasında kesilen kurbanların kanı dereye akıtıldı ve bu durum Çiftekavak Deresi'ni kırmızıya bürüyerek deniz kirliliğine neden oldu. Bölge sakinleri, düzenli denetim ve önlem talep ediyor.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Rize Merkez Çiftekavak Mahallesi'ndeki mezbahada Kurban Bayramı ibadetini yerine getiren vatandaşların kestikleri kurbanların kanını dereye akıtması sonucu, Çiftekavak Deresi kırmızıya büründü ve Karadeniz'e ulaşarak çevre ve deniz kirliliğine neden oldu.

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, derenin adeta kana bulandığı görülürken, akan kanların kontrolsüz biçimde denize karışması hem çevre ve insan sağlığını tehdit etti. Bölge sakinleri, yıllardır bu sorunun çözülmediğinden yakınırken, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için daha sıkı denetim ve önlem alınmasını istiyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
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