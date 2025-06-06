Rize'de Kurban Kanı Dereye Akıtıldı, Çevre Kirliliği Yaşandı

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Rize Merkez Çiftekavak Mahallesi'ndeki mezbahada Kurban Bayramı ibadetini yerine getiren vatandaşların kestikleri kurbanların kanını dereye akıtması sonucu, Çiftekavak Deresi kırmızıya büründü ve Karadeniz'e ulaşarak çevre ve deniz kirliliğine neden oldu.

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, derenin adeta kana bulandığı görülürken, akan kanların kontrolsüz biçimde denize karışması hem çevre ve insan sağlığını tehdit etti. Bölge sakinleri, yıllardır bu sorunun çözülmediğinden yakınırken, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için daha sıkı denetim ve önlem alınmasını istiyor.