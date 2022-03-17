Nevşehir'de eğitime 1 gün ara verildi - Haberler

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Nevşehir'de eğitime 1 gün ara verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nevşehir'de eğitime 1 gün ara verildi

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Nevşehir genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Yapılan yazılı açıklamada "Yoğun kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 18/03/2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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