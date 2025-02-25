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Rize'de Kar Yağışı Ambulansta Zor Anlar Yaşattı

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Rize'de kar yağışı nedeniyle yolu kapanan hasta için Rize İl Özel İdaresi ekipleri ambulansa yardım etti. Buzda kayarak düşen kadına ulaşmak için yoğun çaba sarf edildi.

Rize'de kar yağışıyla kapanan yol nedeniyle hastaya ulaşamayan ambulansın imdadına Rize İl Özel İdaresi ekipleri koştu.

Sulak köyünde buz nedeniyle kayarak düşen ve hareket edemeyen kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi. İhbar üzerine olay ambulans sevk edildi. Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan yolda ilerlemekte güçlük çeken sağlık ekipleri Rize İl Özel İdaresi'ne bağlı Pazar şefliğinden yardım istedi. Olay yerine gelen iş makinesinin açtığı yoldan ilerleyen ambulans bir süre sonra hastaya ulaşabildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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