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Rize'de işten çıkarılan işçilere destek eylemi

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Rize'de AKSA Çoruh Elektrik A.Ş. çalışanı 20 işçi, işten çıkarılan mesai arkadaşlarının işe geri alınması için eylem yaptı. İşçilerin sendikal örgütlenme çalışmaları nedeniyle işten çıkarıldığı iddia edildi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'de 'performans düşüklüğü' gerekçe gösterilerek işten çıkarılan mesai arkadaşlarına destek veren AKSA Çoruh Elektrik A.Ş. çalışanı 20 işçi, dün gece AKSA Çoruh Elektrik Rize hizmet binası önünde bir araya gelerek işten çıkarılan arkadaşlarının işe geri alınması için eylem yaptı. Eyleme CHP Rize Belediye Başkan adayı Necati Topaloğlu, İl Genel Meclisi adayı Kazım Beşikçi, il ve ilçe yöneticileri de destek verdi. Firma ile yapılan görüşmeler sonucunda işçilerin işe geri alındığı belirtildi.

Daha önce de iki işçinin işten çıkarıldığı Rize'de AKSA Çoruh Elektrik A.Ş.'de son olarak Muzaffer Kurtuluş isimli işçi, 'performans düşüklüğü' gerekçesiyle işten çıkarıldı. Kurtuluş'un mesai arkadaşları işten çıkarma olayının sadece performans düşüklüğü olmadığını asıl nedenin AKSA Çoruh elektrikte işçilerin sendikal örgütlenme çalışmaları olduğunu bu nedenle işten çıkarıldığını ifade ederek arkadaşlarına destek verdi. Firma yetkilileri ile görüşmek isteyen işçiler iki saatten uzun bir süre bina önünde bekledi. İşçilerle firma yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonunda konunun sabah mesai başladığında görüşülmesi konusunda anlaşma sağlandı.

"İŞÇİLER SENDİKA DEĞİŞTİRDİĞİ İÇİN İŞTEN ATILDI"

İşçiler adına konuşan Hasan Yıldız arkadaşlarının yeniden işe alınması için toplandıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Burada toplanmamızın asıl nedeni; sebepsiz, gerekçesiz sadece performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek işten çıkartılan bir arkadaşımız. Geçtiğimiz haftalarda benzer durumdan işten çıkarılan 2 arkadaşımız daha vardı. Asıl sorunun sendika değişikliği, hak mücadelesini doğru yolda arayan arkadaşlarımızın mücadelesine balta vurmak olduğuna inanıyoruz. Şirketin bir an önce bu yanlıştan döneceğine inanıyoruz. İyi niyetimizle buradayız. Yarın sabah bir görüşme gerçekleşecek. İnanıyoruz ki oradan barışa yönelik bir çözüm çıkacaktır."

EYLEM SONRASI İŞÇİLER İŞİNE GERİ DÖNDÜ

AKSA Çoruh Elektrik A.Ş. hizmet binası önünde dün gece işçilerin yaptığı eylemin ardından firma yetkilileriyle bugün yapılan görüşmeler sonucunda işten atılan işçilerin işe geri alındığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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