Rize'de Hamile Kadın İçin Ambulansın Yolunu İl Özel İdare Ekipleri Açtı

Rize'de rahatsızlanan hamile kadına müdahale için giden ambulans, kar nedeniyle ulaşamayınca İl Özel İdare ekipleri harekete geçti.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Güney köyünde rahatsızlanan hamile N.A. için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan yolda hareket edemedi. Rize İl Özel İdaresi'nin Pazar İlçe Şantiyesi'nde görevli ekipler tarafından iş makinesi ambulansın yolu açıldı. İş makinesinin ardından hastaya ulaşabilen sağlık ekipleri N.A.'yı tedavi için hastaneye kaldırdı. - RİZE