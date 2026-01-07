Haberler

Rize'de Uyuşturucu Şüphelisi 6 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 197 gram uyuşturucu madde, silah ve aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 197 gram uyuşturucu madde ile birlikte silah ve aparatlar ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Rize'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce il genelinde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve Rize'ye uyuşturucu getireceği değerlendirilen kişi ve gruplara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin ikamet, üst ve araçlarında yapılan aramalarda 197 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, 4 sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız tabanca ve 87 adet fişek ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 1'i yurt dışı çıkış yasağı, 150 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Fenerbahçe'yi tamamen sildi! Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi

Fenerbahçe'yi tamamen silmiş! Cengiz'den çok çarpıcı itiraf
'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi

Camideki görüntüleri tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı