Rize'de Çocuklar İçin Kamyon Kasasında Su Eğlencesi

Rize'de Çocuklar İçin Kamyon Kasasında Su Eğlencesi
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde Hızır Sofuoğlu, sıcaktan bunalan çocuklar için kamyonun kasasını su ile doldurarak eğlenceli bir havuz oluşturdu.

Rize'de çocukların sıcaktan bunaldığını gören mahalle sakini, kamyonun kasasını su ile doldurarak serinlemelerini sağladı.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi'de yaşayan Hızır Sofuoğlu, mahallede yaşayan çocukların sıcaktan bunaldığını fark edince farklı bir yönteme başvurdu. Sofuoğlu kamyon kasasını yaklaşık 6 ton su ile doldurdu ve bir metre derinlikte havuz oluşturdu. Kamyon kasasını havuza dönüştüren Sofuoğlu, sıcaktan bunalan çocuklar için eğlence alanı oluşturmuş oldu. Serinlemek isteyen çocuklar kamyon kasasında yüzerek eğlenceli dakikalar geçirdi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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