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Rize'de Bir Yemek Zinciri Şubesinin Açılışında İsrail'i Protesto Eden Öğretim Görevlisine Saldıran İki Kişi Serbest Bırakıldı

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Rize'de bir yemek zinciri şubesinin açılışına katılarak ''Kahrolsun İsrail'' sloganı attığı gerekçesiyle Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam’a saldıran iki kişi gözaltında alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sağlam, "İki kişi sadece tespit edilmiş, onlar da serbest bırakılmışlar. Bu yakışır mı, biz böyle mi Filistin'in yanında olacağız" dedi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'de bir yemek zinciri şubesinin açılışına katılarak "Kahrolsun İsrail" sloganı attığı gerekçesiyle Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam'a saldıran iki kişi gözaltında alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sağlam, "İki kişi sadece tespit edilmiş, onlar da serbest bırakılmışlar. Bu yakışır mı, biz böyle mi Filistin'in yanında olacağız" dedi.

Rize'nin Merkez Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de düzenlenen Burger King açılışında İsrail'e yönelik bir protesto gösterisi gerçekleştiren Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam saldırıya uğradı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sağlam, acil serviste tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştirenlerden iki kişinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sağlam, saldırı sonrası ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Rize de Burger King'in önünde 'kahrolsun İsrail' dediğim için beni 30 kişi dövdü. Kulağımın zarını patlattılar. Burnumu kırdılar. Gözümü morarttılar. Göz kapağıma dikiş atıldı. Gözüm kan doldu, morardı. Allah'tan korkmuyorlar. Hepsi gözü dönmüş İsrail katilleri. Sayın Valim bana söz verdi hepsinin yakalanması konusunda. Hiçbiri yakalanmamış iki kişi sadece tespit edilmiş. Onlar da serbest bırakılmışlar. Bu yakışır mı, biz böyle mi Filistin'in yanında olacağız, biz böyle mi orada öldürülen masum bebeklerin yanında olacağız? Bunlar hiç doğru değil. Masum insanların yanında olunmalı. Geciken adalet, adalet değildir. Bana bunları yapanlar ellerini kollarını sallayarak geziyor. Allah bizi kahru perişan etmeden herkes gerekeni yapmalı."

AK Parti'den basın açıklamasına çağrı

Yemek zinciri şubesinin açılışına AK Parti'li yöneticilerin katılması tepkiye neden olmuştu. AK Parti Rize İl Başkanlığı tarafından basın mensuplarına bir duyuru yapıldı.

Duyuruda, "7 Ekim 2023 ve sonraki süreçte İsrail'in başta Gazze olmak üzere bölgemize gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinin ve katliamların unutulmamasını sağlamak ve katledilen masumları anmak amacıyla 81 il teşkilatımız da eş zamanlı basın açıklaması düzenlenecektir. Bu kapsamda 7 Ekim Pazartesi günü (Yarın) saat 11: 00'de Tuzcuoğlu Memişağa Parkında İl Başkanımız Yılmaz Katmer basın açıklaması gerçekleştirecektir" denildi.

Rize'de Bir Yemek Zinciri Şubesinin Açılışında İsrail'i Protesto Eden Öğretim Görevlisine Saldıran İki Kişi Serbest Bırakıldı
Kaynak: ANKA / Yerel

İnsan Hakları Politika Filistin Artvin İsrail Yerel Rize

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