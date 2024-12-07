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Rize'de Balıkçıdan İlginç Av Tekniği
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Rize'nin Pazar ilçesinde, kıyıya vuran balıkları yakalamak için saçma ağla avlanan balıkçının görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti. Usta balıkçı, deniz kenarında sessizce bekleyerek yakaladığı sarıkulak kefalleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Rize'nin Pazar ilçesinde kıyıya vuran balıkları saçma ağla yakalamak isteyen balıkçının uğraşı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rize'nin Pazar ilçesinde kıyı balıkçılığı yapan Muharrem Balta isimli balıkçı kıyıya vuran balıkları avlamak için uzun uğraş verdi. Bu uğraşı arkadaşı tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde dikkat çeken detay ise Balta'nın sessizce sinerek denize doğru yaklaşması ve pusuya yatması oldu. Sarıkulak olarak bilinen kefal cinsini avlamak isteyen Balta bir süre denizin kenarında sinerek bekledi. Deniz yüzeyinde balıkların yansımasını gören usta balıkçı saçmasını savurdu. Sonrasında attığı saçmayı çeken Balta'ın saçmasına ise tek seferde 10'a yakın sarı kulak takıldı. Kayıt altına alınan o anlar ise sosyal medyadan paylaşıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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