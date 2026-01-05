Fındıklı Demokrasi Güçleri, ABD'nin Venezuela Saldırısını Protesto Etti

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Fındıklı Demokrasi Güçleri, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarını protesto etti. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen grup, ABD karşıtı sloganlar eşliğinde kent meydanına yürüyerek Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Protesto eylemine CHP, EMEP, SOL Parti, ESP, Halkevleri, Proleter Devrimci Duruş, Türkiye İşçi Partisi, İHD Rize Temsilciliği üyeleri ile çeşitli kadın örgütlerinin üyeleri katıldı. Demokrasi güçleri adına basın açıklamasını EMEP Rize İl Başkanı Hasan Zorlucan okudu. Zorlucan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyayı kendi imparatorluk sahası haline getirmeye çalışan ABD emperyalizmi; Orta Doğu, Asya ve Afrika'da tetiklediği çatışmalarla dünyayı yeniden sömürgeleştirme peşindedir. Venezuela'ya yönelik saldırı, ABD'nin dünya hakimiyeti yolunda attığı kritik adımlardan biridir. Bu saldırganlığın sarsıntıları yalnızca Venezuela'da değil, tüm dünyada hissedilecektir.

Emperyalizm, dünya halklarının baş düşmanıdır ve ABD bunun başında gelmektedir. Bugün Venezuela'yı ateşe atan ABD, durdurulmadığı takdirde yarın aynı ateşi başka bir ülkede yakmaya cesaret edecektir. Bu zincirin kırılmasının tek yolu, emperyalist saldırganlığın derhal durdurulmasıdır.

Tarih bize göstermiştir ki emperyalizm yenilmez değildir. Vietnam halkının direnişi, dünya işçi sınıfı ve emekçileri ile ezilen halkların mücadelesi, ABD saldırganlığının geriletilebileceğini kanıtlamıştır.

Venezuela'nın savunulması, yurt savunmasının bir parçasıdır. ABD emperyalizminin gücü, ülkelerdeki askeri ve siyasi nüfuzundan gelmektedir. Bu nedenle Türkiye'de ABD üsleri kapatılmalı, NATO'dan çıkılmalı ve ülkemizin emperyalist savaşlarda ateş rampası olarak kullanılmasına izin verilmemelidir.

Başta işçi sınıfı, emekçiler ve ezilen halklar olmak üzere dünyanın dört bir yanında sömürülenler, ABD barbarlığına karşı birleşmeli ve mücadeleyi büyütmelidir. Barbarlık yenilecek; birleşen işçiler, emekçiler ve ezilen halklar kazanacaktır."

Açıklama, "Kahrolsun emperyalizm" sloganlarıyla sona erdi.