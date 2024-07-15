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Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anıldı

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15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında Rize'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlar Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirdi ve demokrasi nöbeti tutuldu.

15 Temmuz hain darbe girişimi 8. yılında Rize'de çeşitli etkinliklerle anılarak, ilk günkü gibi demokrasi nöbeti tutuldu.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Rize'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlar 100 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirmek üzere Rize Gençlik Merkezi önünde toplandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Meydanda yapılan etkinlikler sonrası demokrasi nöbeti tutuldu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Darbe Girişimi Demokrasi 15 Temmuz Rize Yerel Politika Güncel Haberler

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