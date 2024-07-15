Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anıldı

15 Temmuz hain darbe girişimi 8. yılında Rize'de çeşitli etkinliklerle anılarak, ilk günkü gibi demokrasi nöbeti tutuldu.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Rize'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlar 100 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirmek üzere Rize Gençlik Merkezi önünde toplandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Meydanda yapılan etkinlikler sonrası demokrasi nöbeti tutuldu. - RİZE