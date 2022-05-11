Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş ve çıkışlara açık olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi. Kararın, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1'inci maddesi gereğince verildiği belirtildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel