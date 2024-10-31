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Rize-Artvin Havalimanı'nda CAT-2 Aydınlatma Sistemi Uygulaması

Rize-Artvin Havalimanı'nda CAT-2 Aydınlatma Sistemi Uygulaması
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın aydınlatma sisteminin CAT-2 seviyesine yükseltildiğini ve ikinci ILS cihazının Kasım ayı sonuna kadar kurulumunun yapılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı aydınlatma sisteminin daha kısıtlı görüş mesafelerinde uçakların iniş yapmasına imkan tanıyan CAT-2 seviyesine yükseltildiğini bildirdi.

Uçakların hassas bir şekilde piste yaklaşmasını sağlayan ILS cihazında da çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, ikinci ILS cihazı kurulumunu Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştireceklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirilen aydınlatma sistemi ve aletli iniş sistemi (ILS) çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rize-Artvin Havalimanı'nın coğrafi konumu gereği bulut tavanının düşük olmasının yanı sıra sis ve yoğun yağışlı bir bölgede olması sebebiyle uçakların güvenli iniş ve kalkış yapması adına çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, havalimanı pistinde bulunan aydınlatma sisteminin daha kısıtlı görüş mesafelerinde uçakların inişine imkan tanıyan CAT-2 seviyesine yükseltildiğini bildirdi. Aydınlatma sisteminin montajının tamamlandığını belirten Uraloğlu, test çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında emniyetli iniş sağlamak için düşük görüş mesafesi olduğu zamanlarda uçakların hassas bir şekilde piste yaklaşmasını sağlayan mevcut ILS cihazına ek ikinci ILS cihazı kurulumunu da yapacaklarını bildirdi.

Kurulum için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını duyuran Uraloğlu, ikinci ILS cihazı kurulumunu Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştireceklerini söyledi. Uraloğlu, "Havalimanlarımızı bulundukları coğrafi şartlar doğrultusunda modernize etmeye devam ediyoruz. ILS cihazları zorlu coğrafyalarda hizmet veren havalimanları için büyük kolaylık sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde görüş faktörlerinin kötü olduğu hava şartlarında, uçağın alçak bir biçimde piste yaklaşmasını ve piste elektronik cihazlarla iniş yapmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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