Riskli binalar tespit edildi: Kastamonu'da 136 binanın yıkılması, 56 binanın da restore edilmesi planlanıyor

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptıkları çalışmalar neticesinde 136 binanın yıkılması gerektiğini belirterek, 56 binanın da restore edilmesini öngördüklerini söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, 4 yıllık görev süresindeki projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kastamonu Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Vidinioğlu, 4 yılda toplam 1 milyar liralık yatırımın Kastamonu'ya kazandırıldığını söyledi.

"Eskimiş binaları dönüştürmemiz artık elzem"

Kentsel dönüşüm çalışmaları ile sokak sağlıklaştırma çalışmalarının bir bütünlük kazandığını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Göreve geldiğimde yaşadığım en büyük sıkıntılardan birisi, Candaroğulları Mahallesi'ndeki Huzur 2 konutlarıydı. İnsanlar orayı terk etmek zorunda kalmışlardı. Oraya yol yapımından sonra, dolayısıyla toprakta kaymalar meydana gelmeye başladı. Tabii çok ciddi bir maliyeti vardı. Bu anlamda İçişleri Bakanımız, bizi kırmadı. Bugün yaptırmaya kalksak yaklaşık 25 milyonu bulur. Bunu geçen sene 18 milyon TL'ye bitirdik. Bu sene rakamlar çok daha korkunç. Sağ olsunlar özellikle İçişleri Bakanımız, Bakan Yardımcımız ve AFAD Başkanımız, konu ile ilgili gereken destekleri verdiler çok şükür orayı hallettik. Bununla ilgili bütün evraklarımız tamam. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla kentsel dönüşüm çalışmalarına artık başlayacağız. Çünkü biz projemizi hazırladık tüm alanın taramasını yaptık her şeyimiz hazır artık, Bakanlığımıza sunduk. Rezerv alanı da bulduk. Öyle zannediyorum uygun olursa programı Perşembe ya da Cuma günü Bakanımızla bir görüşme gerçekleştireceğiz. Yüz yüze olursa çok daha iyi olur ama olmazsa telefonla görüşeceğiz. Kentsel dönüşümle ilgili hızlanmamız lazım. Hem deprem hayatımızın bir gerçeği hem de Kastamonu'nun tarihi bir şehir olduğu gerçeğimiz var. Hem bu tarihi yapıyı ortaya çıkarmamız hem de eskimiş binaları dönüştürmemiz artık elzem. Çünkü deprem gerçeğimiz. İnşallah bu sokak sağlıklaştırma çalışmalarımızla da bir bütünlük oluşturuyor" dedi.

"136 bina yıkılacak, 56 bina restore edilecek"

136 binanın yıkılması ve 56 binanın da restore edilmesini öngördüklerini belirten Başkan Vidinlioğlu, "İlk etapta burası 810 dönüm civarında bir yerdi. 80 dönümüyle ilgili inşallah önümüzdeki günlerde hemen startı verip müjdeyi vermiş oluruz. Bu proje çerçevesinde de 136 tane binanın yıkılması 56 adet binanın da restore edilmesi öngörülüyor. Projenin tamamında 250 adet bina var. 32 tescilli bina maliyet olarak 315 milyon TL gibi bir rakam söz konusu. Biz bir rezerv alanı da tespit ettik inşallah bununla ilgili de Bakanımızla görüşüp burayı kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

"Özel Uğurlu Hastanesi binasını aynı fiyata geri alırım"

Uzun zamandır atıl vaziyette kalan ve yapılan tüm girişimlerin neticesiz kaldığı Özel Uğurlu Hastanesi'yle ilgili konuşan Vidinlioğlu, 10 yıldır atıl kalan sağlık tesisini işler hale getirmek istediklerini belirterek, "Bir problemi çözdüm mü çözdüm. Binayı da alan oldu, ruhsatı da belediyemiz aldı. Keşke binayı da biz alsaydık. Kimseye ihaleye girmeyin diyemiyorsunuz. Ben imasında bulundum ama bunu bile bazı arkadaşlar 'tehdit eder gibi' diye yazdı. Belediyenin talip olduğu bir şeye başkasının talip olması şık olmaz dedim. Devlet satıyor devlet alıyor dedim. Başkalarının ihaleye girme hakkı var ama ihaleye girene kimse iki çift laf etmiyor. Belediye bir yıldır emek veriyor. Ben bir problemi çözdüm. B planım da var. Binanın atıl vaziyetten kurtulması bizim için önemliydi. Ruhsatın işlev kazanması önemliydi, bunu da sağladık. Yer yer rastlıyorum. Olay buraya kadar geldi, artık bunun çözümü noktasında da bir irade gösterilse. Niye iradeyi herkes benden bekliyor. Ben irade göstereceğim ve ruhsatı mı vereceğim. Binayı niye aldınız? Ruhsatı alamıyorsanız binayı verin belediye işletsin niye diyemiyorsunuz, binayı aynı rakamdan geri almaya hazırım" şeklinde konuştu.

"27 yıllık bir hayalimizi de gerçekleştirdik"

27 yıllık hayalin gerçekleştiğini anlatan Başkan Vidinlioğlu, Atıksu Arıtma Tesisi projesinin tamamlandığını kaydetti. Başkan Vidinlioğlu, "AB fonu kaynaklarından yapılan tesisimiz tamamlandı. Bu yatırımın yüzde 10'u da belediye kaynaklarından yapıldı. 27 yıllık hayali gerçekleştirdik. Şehrin 40 yıl sonrası hesap edilerek bu proje hayata geçirildi. Yaklaşık 400 milyon liralık bir proje. Enerjisini kendisi üretiyor. Geçen yıl 10 milyon metreküp atık su arıtıldı" ifadelerini kullandı.

" Kastamonu Belediyesi, dört yıllık süreçte var gücüyle sahada oldu"

Afetlerle dolu normal olmayan bir dört yılı geride bıraktıklarını belirten Vidinlioğlu, "Kastamonu Belediyesi, dört yıllık süreçte var gücüyle sahada oldu. 4 yıllık süreçte 503 milyon TL öz kaynaktan yatırım harcaması yaptık. Toplamda 1 milyar TL yatırıma imza attık. Belediyenin toplam borç yükünü kademeli olarak azaltamaya devam ediyoruz. 4 yıl önce 145 milyon lira civarında olan belediyemizin borç yükünü bugün itibariyle 100 milyon TL civarına indirdik. Geçen yıl 80 milyon TL diye açıklamıştık. Bu süreçte çok ciddi girdi artışları oldu. 2022 yılında belediyemizin girdilerinde yüzde 89 civarında bir artış oldu. Geçen yılın 80 milyon lirası ile yaptıracağınız işleri bu yıl 200 milyona yaptıramazsınız. Belediyecilik anlayışımız üretken belediyeciliktir. Ayrıcı bu yıl çok fazla ata tohumu dağıtacağız" dedi.

"Borç yükünde yüzde 64 civarında bir azalma söz konusu olmuş"

Göreve geldiklerinde belediyenin borç yükünün bütçenin yüzde 75 civarı olduğunu söyleyen Vidinlioğlu, "Şimdi belediyemizin bütçesinin yüzde 10'una tekabül ediyor. Buna göre borç yükünde yüzde 64 civarında bir azalma söz konusu olmuş" diye konuştu. - KASTAMONU