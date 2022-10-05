Üye Girişi
Haberi Paylaş

Risk altındaki çocuklar belirleniyor

Yerel Haberler

Risk altındaki çocuklar belirleniyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de okulları ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, risk altındaki çocukların tespit çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de okulları ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, risk altındaki çocukların tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Sosyal Hayat Merkezi Gündüzlü Hizmetler birimince yürütülen proje çerçevesinde okullar ziyaret ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri son olarak Gölyaka 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nda temaslarını sürdürdü. Ekipler, risk altındaki çocukların tespiti için okul yöneticileri ile bir araya geldi. Çocuklarla ilgili bilgiler alan ekipler, herhangi bir olumsuzluk durumunda kendileri ile okul yöneticilerinin irtibata geçmesini istedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölyaka Düzce Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title