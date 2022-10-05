Risk altındaki çocuklar belirleniyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de okulları ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, risk altındaki çocukların tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Sosyal Hayat Merkezi Gündüzlü Hizmetler birimince yürütülen proje çerçevesinde okullar ziyaret ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri son olarak Gölyaka 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nda temaslarını sürdürdü. Ekipler, risk altındaki çocukların tespiti için okul yöneticileri ile bir araya geldi. Çocuklarla ilgili bilgiler alan ekipler, herhangi bir olumsuzluk durumunda kendileri ile okul yöneticilerinin irtibata geçmesini istedi. - DÜZCE