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Yardımsever Şeyh Khaled Nabhan, ISIS Salgını'nda Şehit Oldu

Yardımsever Şeyh Khaled Nabhan, ISIS Salgını'nda Şehit Oldu
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Geçtiğimiz yıl torununa sarıldığı görüntülerle hafızalarda kalan Şeyh Khaled Nabhan, bu sabah İsrail'in düzenlediği bir saldırıda şehit oldu. Gazze temsilcisi olan Nabhan, daha önce ailesini kaybetmesine rağmen, halkını yalnız bırakmayı reddederek yardım çalışmalarına devam etmişti. Savaşın başından beri binlerce insanın hayatına dokunan Nabhan, sadece üç gün önce yardımcısının şehadet haberini almıştı.

Geçtiğimiz yıl şehit olan torununa sarıldığı görüntülerle hafızalara kazınan ve Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin Gazze temsilcisi olan Şeyh Khaled Nabhan, bu sabah İsrail tarafından düzenlenen saldırıda şehit oldu.

Şeyh Khaled Nabhan, daha önce İsrail'in saldırılarında torununu ve ailesini kaybetmiş olmasına rağmen gösterdiği metanetli duruşu ile binlerce insanın Müslüman olmasına vesile olmuştu. Kendisine Gazze'den çıkarılması teklif edilmesine rağmen halkını yalnız bırakmayı reddetmiş, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ile yardım çalışmalarına devam etme kararı almıştı. Savaşın başından bu yana binlerce insanın hayatına dokunmuştu.

Şehadetinden önce çadır kampanyası üzerinde çalışan Şeyh Khaled Nabhan, yardımcısı Dr. Mahmoud'un 13 Aralık 2024 tarihinde şehadet haberiyle sarsılmıştı. Nabhan bu acı kaybın üzerinden sadece üç gün geçmişken, aynı bölgede düzenlenen bir saldırıda kendisi de şehit oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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