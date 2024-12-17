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Rim'in dedesi için gıyabi cenaze namazı kılındı

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İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rim'in dedesi Khaled Nabhan için Gaziantep'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rim'in dedesi Khaled Nabhan için Gaziantep'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin çağrısı ile Türkiye'nin bir çok şehrinde Rim'in dedesi Khaled Nabhan Ebu Dia için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dualar edildi. Gaziantep'te de Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına sivil toplum örgütleri, başkanları, yöneticileri ve iyilik gönüllüleri katıldı. İmam Hatip Mustafa Hani'nin kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından Gazze, Lübnan ve tüm şehitler için dualar edildi.

Namaz sonrası açıklama yapan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Bugün Gazze'de, Suriye'de, Lübnan'da, dünyanın her bir yerinde devam eden zulmü kınamak için ve safımızı belli etmek için buradayız. İsrail saldırılarında Rim'in dedesi şehit oldu. Gazze temsilcimiz Ebu Dia iyilik gönüllüsüydü. Geçen yıl şehit olan torunu Rim ve Tarık'ın mezarını ziyaret ediyor, mezarın etrafındaki toprağı topluyor ve akabinde çadırına dönerken hedef alınarak vurulması sonucu şehit oldu. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak Gazze'nin kuzeyinde ve güneyinde aktif projeler yürütmekteyiz. Bu yaptığımız etkili çalışmalar birilerini rahatsız ediyor. Bugün Gazze temsilcimiz Ebu Dia'nın 3 gün öncesinde yardımcısı Dr. Mahmut evi hedef alınarak vuruldu. 10 kişilik ailesiyle birlikte şehit oldular. Diğer çalışanlarımız ve onlarca gönüllümüz Gazze'de şehit oldu. Biz buradan diyoruz ki biz öldürmekle bitmeyiz. Bir ölürüz, bin diriliriz. Yine karşınızda dimdik dururuz. Tıpkı Uhud Savaşı'nda Hazreti Ömer'in Ebu Süfyan'a söylediği gibi biz de ölüyoruz, siz de ölüyorsunuz. Ancak bizim ölenlerimiz cennete gidiyor. Sizin ölenleriniz ise cehenneme gidiyor. Atılan bu bombalar sadece bizim temsilcimize değil, bütün iyilik camiasının üzerine, iyilik çalışanların üzerine atılmıştır. İsrail istiyor ki, Gazze'deki müslümanlar siyasi olarak yalnız kalsınlar. Ekonomik olarak yalnız bırakıldı. Diplomatik olarak yalnız bırakıldı. Gazze'ye zor şartlarda insani yardım ulaşıyor. İstiyor ki insani yardımda ulaşmasın. Gazze'dekiler açlıktan dolayı İsrail'e teslim olsun. Dünyadaki vicdan sahibi bütün insanlarla birlikte insani yardım çalışmamız Gazze'de ve ihtiyaç olan tüm yerlerde artarak devam edecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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