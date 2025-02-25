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Reyhanlı Terör Saldırısının Faillerinden Temir Dükancı Yakalandı

Reyhanlı Terör Saldırısının Faillerinden Temir Dükancı Yakalandı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'nın yakalanması, saldırıda yakınlarını kaybeden vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti ve Dükancı'nın yakalanmasıyla birlikte ailelerin yüreğine su serpildi. Mustafa Diken, devletin suçluları yakalayarak adaleti sağlamak için çalıştığını ifade etti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'nın yakalanması saldırıda yakınlarını kaybeden vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı. Saldırıda evladını kaybeden Mustafa Diken, "Devletimiz suçluları tek tek yakalıyor, inşallah hepsini yakalayıp cezalarını verecek" dedi.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırılanda 53 vatandaş hayatını kaybetmişti. Bombalı saldırının faillerinden Temir Dükancı, MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Saldırıda hayatını kaybeden 53 vatandaşın ailelerinin yüreğine de su serpildi.

"Devletimiz bu olayı açığa kavuşturmak için çalışmalarını sürdürdü"

Saldırıda evladını kaybeden Mustafa Diken, "Devletimiz var olsun, 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen patlamada 53 vatandaşımızı kaybetmiştik. Devletimiz bu olayı açığa kavuşturmak için çalışmalarını sürdürdü. Devletimiz suçluları tek tek yakalıyor, inşallah hepsini yakalayıp cezalarını verecek. Bunların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Her yakalanan şahıstan sonra biraz daha rahatlıyoruz, içimize su serpilmiş gibi oluyor. Bizim devletimize olan güvencimizi daha çok arttırıyor. Devletimiz var olsun, MİT'ten Rabbim razı olsun. Ben oğlum Mehmet Ali Diken'i kaybettim. Telefon tamircisiydi, patlamada şehit oldu. Üçüncü gün cesedini bulup, Adana'dan getirmiştik" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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