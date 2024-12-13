Üye Girişi
Haberler
İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

İsrail basınından Orta Doğu'yu karıştıracak iddia

 ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Blinken'ı kabulüne ilişkin açıklama

ABD'den zirve sonrası ilk açıklama! Erdoğan ile 2 konuyu görüşmüşler

 MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Şam sokaklarında
Duvara çarpan otomobil alev aldı! 4 kişi yanarak can verdi

Duvara çarpan araçtaki 4 genç yanarak can verdi

Reyhanlı Patlamasını Yaşayan Ailelerin Acı Dolu İfadeleri

Reyhanlı Patlamasını Yaşayan Ailelerin Acı Dolu İfadeleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle Reyhanlı'da yaşanan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine yol açan bombalı saldırının etkileri, kurban ailelerinin acı dolu sözleriyle gün yüzüne çıkıyor. Kübra Erboz, ablası ve kızını kaybetmenin acısını dile getirirken, Esad rejimine lanet yağdırdı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 yıl önce meydana gelen ve Suriye istihbaratı El Muhaberat'la da bağlantılı olduğu iddia edilen bombalı saldırıda ablasını ve 1,5 yaşındaki kızını kaybeden Kübra Erboz, "Esad yansın ve söndürecek bir bardak su bile bulamasınlar" dedi.

2011'de başlayan iç karışıklık sonrası Beşar Esad, Suriye'de ve ülkemizde çok sayıda insanın ölümüne neden olmuştu. Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te arka arkaya gerçekleştirilen 2 bombalı saldırıda da 53 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda Suriye istihbaratı El Muhaberat'ın da rolü olduğu iddia edilmişti. Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle Reyhanlı saldırısında 38 yaşındaki ablası Nadire Kuvvet ile 1,5 yaşındaki kızı Fatmanur Erboz'un annesi olan Kübra Erboz'un yüreğindeki acı bir nebze de olsa hafifledi.

"Esad rejimi yüzünden buradaki birçok aile yıkıldı ve canı çok acıdı"

Esad rejiminin gerçekleştirdiği Reyhanlı patlamasında kardeşini ve kızını kaybeden anne Kübra Erboz, "11 Mayıs 2013 günü kızıma ve ablamı Reyhanlı patlamasında kaybettim. Esad rejiminin yıkılmasına sevindik. Esad rejimi yüzünden buradaki birçok aile yıkıldı ve canı çok acıdı. Çocuklarımız yanarak vefat etti. Suriye'deki vatandaşlara da büyük eziyetler yapmış. Bunlara çok üzülüyoruz. Suriyelilerin vatanlarına geri dönmesine seviniyoruz Allah kimseyi vatansız, topraksız bırakmasın" dedi.

"Esad yansın ve söndürecek bir bardak su bile bulamasınlar"

Esad rejimine lanet okuyan anne Kübra Erboz, "Esat dünyaya gelmiş en zalim kişidir. Hiç kimse halkına bu eziyeti yapamaz. İnsanın insana yapmayacağı eziyeti yaptı. Esad rejimine lanet olsun. Bizim canımızı çok yaktı. Benim ablam ve kızım Reyhanlı patlamasından çıkan yangında yanarak öldü. Biz yangını söndürecek bir bardak su bulamadık. Rabbim aynı acıyı Esad'a da yaşatsın. Yansın ve söndürecek bir bardak su bile bulamasınlar. Bütün zalimler ne yaşattıysa onları yaşayacaktır" şeklinde konuştu.

"Esad rejimi yuvalarımızı ve içimizi yaktı"

Reyhanlı patlamasında torunu ve kızını kaybeden anne Döne Kuvvet, "Böyle bir insana lanet yağdırıyorum. Yuvalarımızı ve içimizi yaktı. İnşallah Esad'ın leşi bulunmaz. Biz savaşa mı gittik, düşmanın mıydık vurdun gittin. Bizi yaktılar. Allah da onları yaksın. Allah onlara yuva göstermesin ve bizim çocuklardan daha beter olsun" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Mehmet şefin kızından iddialı paylaşımlar
img

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
img

Bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MEMUR ZAM HABERLERİ! Memur 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL olur? 13 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? EMEKLİ MAAŞ HABERLERİ! SSK, Bağ-Kur emeklisi yeni yılda yüzde kaç zam alacak? 2025 Ocak emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İnci Taneleri 26. bölüm izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 13 ARALIK: En yeni Cuma mesajları neler? Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 13 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? CUMA NAMAZI SAATLERİ | 13 Aralık Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma namazı saatleri! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 13 Aralık Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 13 Aralık Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.