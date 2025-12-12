Haberler

Otomobilin motoruna giren yavru kedi kurtarıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, park halindeki bir otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı.

Oğulpınar mahallesinde park halindeki otomobilin motor kısmında kedi sesi duyan çocuklar, çıkartmaya çalıştı.Otomobilin sahibi de olay yerine gelerek yardım ettti ancak başarılı olamayınca ekiplerden yardım istedi. Reyhanlı İtfaiye istasyonu ekibi olay yerine gelerek uzun uğraşlardan sonra yavru kendiyi kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
