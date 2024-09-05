Reyhanlı'da Motosiklet Kazası

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşı yönüne geçen kadına motosiklet çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan kadın, ayağa kalkarak yoluna devam etti.

Kaza, ilçenin Atatürk caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazadan motosiklet sürücüsü de kadın da yara almadan kurtuldu. Kadın, kısa süre sonra yerden kalkarak olay yerinden uzaklaştı. Kadın olay yerinden ayrılınca motosiklet sürücüsü de yoluna devam etti.