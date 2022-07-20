Reyhanlı Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Reyhanlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Reyhanlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü periyodik olarak sürdürdüğü çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarının yanı sıra tüm mahallelerde detaylı temizlik çalışması da yapıyor. Detaylı temizlik çalışması ile mahallelerde cadde, sokak ve kaldırımların süpürülüp yıkanıyor.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, temizlik işleri ekiplerinin Atatürk Caddesi üzerinde yaptığı genel temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Hacıoğlu, "Temizlik ekiplerimiz ilçenin yoğun yerlerinden başlamak üzere parkları ara sokaklardan kent içerisindeki boş arsalara kadar aralıksız temizliklerini sürdürüyor. Girilmedik cadde ve sokak bırakmadan daha temiz bir Reyhanlı için canla başla çalışıyor" diye konuştu.

ANKA / Yerel