'Retrobüs' Grubu, Saraylılarla Buluşacak

'Retrobüs' grubu, 18 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Saray Atatürk Alanı'nda konser verecek.

Nostaljik şarkılardan oluşan repertuarı ile beğeni toplayan Retrobüs, bir yıl sonra yeniden Saray'a geliyor. 70'ler, 80'ler ve 90'ların unutulmaz parçalarını seslendiren Retrobüs, 18 Haziran Pazar günü saat 21.00'da Atatürk Alanı'nda konser verecek.

Saray Belediyesi, konsere tüm Saray halkını davet etti.