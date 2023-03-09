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Restorasyonu devam eden Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi

Yerel Haberler

Restorasyonu devam eden Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi

Restorasyon çalışmaları hız kesmeden süren Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi.

Restorasyon çalışmaları hız kesmeden süren Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi. Ekiplerin, iskelede restorasyon çalışmalarına devam ettiği görüldü.

İstanbul'un incisi Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Restorasyon çalışmaları süren Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi. Kurulan iskelede ekiplerin restorasyon çalışmalarına devam ettiği, çevresinde ise alt yapı çalışması için borular bulunduğu görüldü.

Ertan Türkmen isimli bir vatandaş, "Bir günlüğüne gezmeye geldim. İstanbul, tarihi dokusu ve her şeyiyle güzel şehrimiz. İnşallah sahip çıkarız. Restorasyonun bitmesini heyecanla bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kız Kulesi İstanbul Yerel Haberler

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