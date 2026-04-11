Lokantalarda yeni dönem vatandaşlara yarayacak

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, restoranlarda yeni uygulamaya göre menü içeriğinde yiyeceklerin kalori miktarına kadar gerekli tüm bilgilerin olacağını belirterek, bunun hastalığı olan vatandaşlar ve esnaf için kolaylık olacağını söyledi.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, yeni menüler ile özellikle hastalıkları olan vatandaşların ne yediklerini görebileceklerini söyleyerek, "Zaten birçok restoranımızda bu uygulama var ama çok yaygın değil. Bakanlığımız bu konuda yasa çıkarttı. Gelen vatandaşın tükettiği gıdada kaç kalori var, sağlığını ne kadar etkiler diye bir açıklama eklendi. Bizim menü dediğimiz şeyde de gıdanın içeriğinde neler var, kaç kalori var gibi açıklamaların yazması konusunda bir yasa yayınlandı. Bunun hem vatandaş hem de işletmeler için çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü son zamanlarda özellikle orta yaş üzerinde özellikle tansiyon, şeker, kalp hastalıkları, nefes darlığı gibi hastalıklar yaşayanlar fazla kalori aldıklarında rahatsızlık geçiriyorlar" dedi.

Uygulamanın sağlık açısından olumlu olduğunu söyleyen Aydemir, "Bu uygulamanın sağlık açısından da çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem işletmelerin güvenirliğini arttırıyor hem de vatandaşların sağlığı açısından çok güzel bir uygulama. Bu uygulamadan dolayı da devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı