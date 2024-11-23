Üye Girişi
Haberler

Ressam Salih Selimoğlu'ndan Savaş Mağduru Çocuklara Dikkat Çeken Proje

Ressam Salih Selimoğlu'ndan Savaş Mağduru Çocuklara Dikkat Çeken Proje
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü ressam Salih Selimoğlu, savaşlarda hayatını kaybeden çocukları anmak için 52 yastığa çocuk isimleri basarak bir sergi hazırlıyor. Sergide ayrıca Gazze'yi temsil eden bir kuş yuvası da yer alacak. Selimoğlu, serginin savaşın etkilerini hatırlatmayı amaçladığını belirtti.

Ünlü Ressam Salih Selimoğlu, düzenlediği projeyle dünya üzerinde devam eden savaşlarda yaşamını yitiren çocuklara ve Gazze'deki zulme dikkat çekmeyi planladı. Kendine özgü resim çalışmaları yapan Selimoğlu, savaşta yaşamını yitirmiş çocukların isimlerini 52 adet yastığa basarak hazırladığı sergide hatırlanmalarını sağlayacak. Yaptığı sanat ile savaş mağduru çocuklara dikkat çekmeyi planlayan Selimoğlu, serginin yakında açılacağını duyurdu.

İstanbul'da bulunan atölyesinde kendine özgü resimler çizen ve dünya üzerinde bir çok noktada sanatını icra eden tecrübeli ressam Salih Selimoğlu, planladığı yeni projeyle dünya üzerindeki savaşlara, savaşın etkilerine ve yaşamını yitiren çocuklara dikkat çekmeyi planlıyor. Yapmış olduğu kendine özgü çizimleriyle tanınan Selimoğlu, yeni projesinde savaş, savaşın etkileri ve savaşta yaşamını yitiren çocukların isimlerini yastıklara basarak insanların gece uyumadan önce savaşı ve bıraktığı kötü izleri hatırlamasını sağlayacak. Projenin büyük kısmını tamamlayan Selimoğlu'nun sergisinin yakın zamanda açılacağı öğrenildi.

"Çocuk çocuktur, dinleri ve ırkları fark etmiyor"

Projenin detaylarıyla alakalı konuşan ressam Salih Selimoğlu, "İnsanların sıfır noktası olduğunu düşündüğüm yastıklara savaşta yaşamını yitiren çocukların isimlerini yazmak istedim. Bu yastıkları daha sonra dünya üzerindeki önemli kişilere bir notla yollayarak bir gece bu yastıklarla uyuyarak neler hissettiklerini öğrenmeye çalışacağız. Aynı sergide yer alacak olan ikinci projem ise dikenli tellerle yapılmış olan kuş yuvası. Bu kuş yuvası Gazze, Filistin ve Ortadoğu'yu temsil ediyor. Büyük güçlerin gelip yumurtalarını bırakarak gelecek beklemelerini anlatıyor. Ama ne kadar yumurta büyük olursa olsun bu yuvadan canlı çıkmaz. Çocuk çocuktur, dinleri ve ırkları fark etmiyor. Çok yakın zamanda ücretsiz şekilde açılacak olan sergimize herkesi bekleriz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak' iddiası

"16 belediyeye daha kayyum" iddiası! Bir şehre özellikle dikkat çekildi

 Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler

Polisle kalabalık arasında arbede çıktı

 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı

Kayyum kararının ardından harekete geçtiler! 414 belediye başkanına çağrı
İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler

İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.