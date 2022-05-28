Ressam polis, 20 sergi açtı - Haberler

Ressam polis, 20 sergi açtı

Çizdiği resimler büyük ilgi görüyor

SAMSUN - Samsun'da görevli 24 yıllık polis memuru Hür Erdoğan, ustalıkla karakalem ve yağlı boya çizimleri yapıyor. Manzara ve porte çizen Erdoğan, herkesin beğenisini topluyor.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Hür Erdoğan (50), polislik mesleğinin yanı sıra özellikle resim yeteneği ile de dikkat çekiyor. İlkokul sıralarında keşfettiği yeteneğini bugünlere kadar geliştirerek gelen Hür Erdoğan kara kalem, yağlı boya veya diğer alanlarda yapmış olduğu yüzlerce çalışması bulunuyor. Halk Eğitim Merkezlerinde de usta olarak eğitimler veren Hür Erdoğan'ın 15 kişisel, 5 de karma sergisi bulunuyor. Ayrıca Hür Erdoğan'ın eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenerek belgelendi.

20 sergi açtı

Ressamlık hikayesini anlatan Hür Erdoğan, "Resim hayatıma okul yıllarımda başladım. İlkokul yıllarında yapmış olduğum resimler öğretmenlerim tarafından beğeni ile karşılanıyordu. Bu resimler okulun bilgi panolarına asılıp öğrencilere gösteriliyordu. Okullar arası resim yarışmalarında ödüllerim ve derecelerim var. Onun vermiş olduğu azim sonucunda bugünkü duruma kadar geldik. Halen çalışmalarım devam ediyor. Genellikle peyzaj resimlerine ağırlık veriyorum. Doğayı sevdiğim için iç içe olmak istiyorum. Tabii, porte çalışmaları da yapıyorum. İlerleyen günlerde daha iyi çalışmalar ortaya çıkacak. Bu arada 15 kişisel, 5 karma olarak 20 tane sergim mevcut. Sergilerim halk tarafından beğeni ve ilgiyle karşılandı" dedi.

Şehit öğretmenleri çizdi, ayın polisi seçildi

Hür Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl Öğretmenler Günü'nde şehit öğretmenlerimizin resimlerini çizmiştim. Onların resimlerini çizmemden dolayı 'ayın polisi' olarak seçildim. Güzel bir duygu oldu benim için. Sanat denildiğinde akla güzellik geliyor. Sanat güzel olan bir şeyi güzel ifade etmektir. Resme olan ilgim meslektaşlarım tarafından da takdir görüyor. Talepleri doğrultusunda portelerini çizerek onlara hediye ediyorum" diye konuştu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nde görevine devam eden Hür Erdoğan yaptığı resimleriyle beğeni toplamaya devam ediyor.