Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi Erzurum'da Gerçekleşti

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Valiliği tarafından düzenlenen "Resmi Yazışma Kuralları Hizmet İçi Eğitim Semineri", Vali Yardımcısı Lokman Düzgün'ün katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Belge Yönetimi Daire Başkanlığı Şube Müdürü Selman Solhan'ın sunumuyla gerçekleştirilen seminerde; resmi yazışma kuralları, belge düzeni, yazışma dili ve kurumsal iletişim konularında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Şehrimizdeki kamu kurumlarının yönetici ve personeline yönelik olarak düzenlenen eğitim semineri ile kamuda resmi yazışma standartlarının uygulanması ve yazışma kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. - ERZURUM