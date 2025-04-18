Reşit Kibar Davası: Ağaç Kesimi Protestosunda Hayatını Kaybeden Aktivistin Yargılanması Başladı

(ARTVİN) - Artvin'in Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemek amacıyla mücadele ederken Reşit Kibar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

Davanın ilk duruşmasına çok sayıda doğa ve yaşam savunucusu ve vatandaşın yanı sıra CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan da takip ediyor. Duruşma salonunun küçük olması nedeniyle avukatlar duruşmanın daha büyük bir salona alınmasını talep etti.

Duruşma öncesinde Adliye binası önünde açıklama yapan Artvin Halkevleri Başkanı Uğur Karakuş, şunları kaydetti:

"Çevre mücadelesine destek vererek bugün buraya gelen ve bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. 3 Eylül günü Reşit Kibar arkadaşımızı katledenlerin bugün ilk duruşması yapılacak. Aylardır adaletli bir sonuç alabilmek için mücadele ediyoruz. Bugün de geç kalmış olsa da ilk yargılama yapılacak. Salonumuz maalesef küçük 50 kişilik bir salon, biz burada bekliyor olacağız."