Resim ve mektup yarışması tamamlandı - Haberler

Düzce Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Resim ve Geleceğe Mektup Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi, Temiz Şehir Düzce' kampanyasıyla gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakılması adına başlattığı çalışmalarla toplum nezdinde farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile birlikte Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Resim ve Geleceğe Mektup Yarışması'nın ödül töreni Millet Bahçesinde düzenlendi.

Ödül törenine Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, protokol üyeleri, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı. Ödül alan eserlerin sergilendiği programa Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü de evsel atık materyallerden tasarım, kompost ve bitki dikim çalışması ile katılırken, Mevlana Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Tasarım Atölyeleri de büyük ilgi gördü.

Vali Atay ve Belediye Başkanı Özlü, atık araç parçalarından robotlar yaparak ülke çapında büyük bir ilgi gören motor ustası Murat Çetin'in heykellerini incelemelerinin ardından çevre haftası resim yarışmasına katılan eserleri ve stantları tek tek gezerek, miniklerin çevre haftasına yönelik yaptıkları çalışmaları inceledi.

Stantların gezilmesinin ardından gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren ilk 3 öğrenci bisiklet ile ödüllendirilirken, ödül almaya hak kazanan diğer öğrenciler ise tablet ve kulaklık ile ödüllendirildi. Atık Pil Toplama yarışmasında dereceye giren okullara ise çeşitli ödüller verildi.

Ödül töreni, minik öğrencilerin 'Temiz Şehir Düzce' hareketinin sembollerinden Fındıkcan ile birlikte eğlenmeleri ile sona erdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel