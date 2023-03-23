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Rektör Uysal'dan, KSBÜ Rektörü Tekin'e tebrik ziyareti

Yerel Haberler

Rektör Uysal'dan, KSBÜ Rektörü Tekin'e tebrik ziyareti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Tekin'i ziyaret etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Tekin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Şahmurat Arık ile Genel Sekreteri Yusuf Çetin ile KSBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Cem Algın ve Prof. Dr. Duygu Perçin Renders ile Genel Sekreter Kutlu Önal yer aldı.

Karşılıklı hediyelerin verildiği ziyarette Prof. Dr. Uysal, Prof. Dr. Tekin'e görevinde başarılar diledi. Tekin de iyi dileklerinden dolayı Uysal'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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