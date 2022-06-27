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Rektör Turgut, Milletvekili Aydın ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Turgut, Milletvekili Aydın ile bir araya geldi

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile bir araya geldi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile bir araya geldi.

Milletvekili Aydın ile üniversitede devam eden yatırımları ve üniversitenin ihtiyaçları noktasında istişarede bulunan Rektör Turgut, yapılması gereken çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ADYÜ'nün birçok alanda gerçekleştirdiği değişim ve gelişim hamleleri hakkında bilgi veren Rektör Turgut, kentin bütün dinamikleriyle iş birliği içinde hareket ettiklerini söyledi. Rektör Turgut, üniversitenin geliştireceği nitelikli projeler yoluyla ortak paydalarda buluşarak kurumların işlevselliğini arttırma gayreti içinde olacakların da sözlerine ekledi. Milletvekili Aydın ise, Rektör Turgut ve ekibinin kentteki kurum ve kuruluşlarla birlik ve beraberlik içinde iyi bir iş birliği dinamizmi yakaladığını belirtti.

Aydın, "Üniversitemizin gelişimine destek sunmak ve İlimize olan katkısını artırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya her daim hazır olduğumuzu belirtmek isterim" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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