Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir 2025-2026 Yükseköğretim Yılı Açılış Töreni'nde

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne Düzce Üniversitesi'nden; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai Aydın, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Onur Eşbah, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Gümüş Böke ile Düzce Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Rektör Nedim Sözbir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2025–2026 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış törenine üniversitemiz öğretim üyeleri ve öğrencileriyle birlikte katılım sağladık.

Ülkemizin bilim, eğitim ve yükseköğretim vizyonunun ele alındığı bu anlamlı törende, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başta olmak üzere, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE