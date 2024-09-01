Eskişehir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 102. Yılı Kutlandı

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 2 Eylül Eskişehir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 102'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, "Eskişehir halkı Milli Mücadele boyunca tüm zorluklara ve yokluklara rağmen işgale karşı büyük bir direnç göstermiştir" dedi.

Rektör Şenocak, 2 Eylül Eskişehir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'na özel bir mesaj yayımladı. Şenocak, mesajında, "Anadolu'nun göz bebeği, şanlı Kurtuluş Savaşı'mızın en önemli şehirlerinden birisi olan Eskişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. Eskişehir halkı Milli Mücadele boyunca tüm zorluklara ve yokluklara rağmen işgale karşı büyük bir direnç göstermiş; kadın, erkek, genç, yaşlı demeden bir araya gelerek şehrimizin kurtuluşu için kahramanca mücadele etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehrimizin ve vatanımızın korunması için canlarını feda eden kahraman ordumuzu, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, Eskişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR