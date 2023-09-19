Rektör randevu aldı, vali fotoğraf çektirdi

Vali Arslan, gazi kızının fotoğraf isteğini kırmadı

BARTIN - Bartın'da Gaziler Günü kutlamalarına katılan bir gazi kızının fotoğraf çektirme isteğini Vali Nurtaç Arslan kırmadı. Gazi kızının fotoğraf talebini valiye ileten Bartın Üniversitesi Rektörü Orhan Uzun'un, "Bana da dua etmeyi unutmayın, randevuyu alan benim" sözü Vali Arslan'ı güldürdü.

Bartın'da gerçekleştirilen Gaziler Günü kutlamalarında renkli görüntüler yaşandı. Sabah çelenk bırakma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda günün önemini anlatan konuşmalar yapılarak, şiirler okundu. Tören alanında bulunan gaziler ile tek tek görüşerek ellerini öpen Dz.Kd.Alb. Erkan Şahin, sohbet ettiği gazilere bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Tören sonunda katılımcılara lokma ikram edilirken, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz alanda bulunan Kızılay standına geçerek kan verdi.

Program sonrasında ise protokol, törene katılan gazi ve yakınları ile birlikte tören alanının yakınındaki park içerisinde bulunan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasına geçti. Yaya olarak dernek binasına geçen protokol, uzun süre gazilerle sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Programa katılan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Vali Nurtaç Arslan'a bir gazi kızının kendisi ile fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. Vali Arslan'ın onay vermesi üzerine ise Rektör Uzun, gazi kızını protokolün bulunduğu bölüme çağırdı.

Uzun, Vali Arslan'ın gazi, kızı ve eşi ile birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından ise, "Bana da dua etmeyi unutmayın. Randevuyu alan benim" diye bir espri yaptı. Espriye gülen Vali Arslan da, "Rektör hocam siz de gelin. Yarın bir gün 'Rektör Hocam randevu aldı' diyerek hatırlar" diyerek Rektör Uzun'u da fotoğraf çekilmeye davet etti. Rektör Uzun'un da yer aldığı karenin de çekilmesinin ardından Vali Arslan, diğer gazilerle de birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali'nin bayrak hassasiyeti

Parkta bulunan ve tarihteki Türk devletlerinin bayrağının yer aldığı bölüme giden Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Fahri Fırıncıoğlu'na seslenerek, Türk bayraklardan birinin solduğunu ve değiştirilmesini istedi. Başkan Fırıncıoğlu da, ilgili birim amirlerine talimat vererek bayrağın değiştirilmesi talimatını verdi.

Tören alanında bulunan gaziler ile tek tek görüşerek ellerini öpen Dz.Kd.Alb. Erkan Şahin, sohbet ettiği gazilere bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Öte yandan törene Vali Arslan, Milletvekili Aldatmaz, Garnizon Komutanı Şahin, Başkan Fırıncıoğlu, Rektör Uzun'un yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok, askeri ve sivil erken, parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum ve daire amirleri de katıldı.