Haberler

Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler ile yemek yedi

Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler ile yemek yedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğle yemeğini öğrencilerle geçirerek onlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana öğrenciler ile her zaman bir araya gelmeye özen gösteren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğle yemeğini öğrenciler ile yedi.

Öğrenci yemekhanesinde öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, yemek öncesi masaları tek tek dolaşarak öğrenciler ile sohbet etti. Tabldotta öğle yemeği yiyen Rektör Prof. Dr. Altun, yemek boyunca öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'a yemekte; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ve Hayırsever Mehmet San'da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat o suçtan yeniden yargılanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı

Öfkeli baba kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı
Cagliari'den bomba Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın kasası ağzına kadar dolacak

Beşiktaş'ın kasasını ağzına kadar dolduracak
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu