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Rektör Prof. Dr. Erdal: "100 yıl önce aziz milletimiz tüm milletlere örnek olacak emsalsiz bir zafere imza attı"

Yerel Haberler

Rektör Prof. Dr. Erdal: '100 yıl önce aziz milletimiz tüm milletlere örnek olacak emsalsiz bir zafere imza attı'

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Erdal, mesajında "100 yıl önce aziz milletimiz, vatanının birliğine ve istiklaline kast edenlere karşı bağımsızlık mücadelesi veren tüm milletlere örnek olacak emsalsiz bir zafere imza attı. Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan milletimizin bu büyük zaferi tüm dünyaya bir kez daha milletimizin birliktelik ruhuyla tek yürek olduğunda önünde hiçbir gücün duramayacağını gösterdi. Bugün, bütün yokluklara ve imkansızlıklara rağmen yüce milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük zaferin 100. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu eşsiz vatan, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, milletimizin topyekün verdiği onurlu bir mücadelenin eseri. Bizler de milletimizin gösterdiği fedakarlık ve mücadele azminden ilham alarak bu kutsal topraklara sahip çıkmaya ilelebet devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de gönüllerimiz, hayallerimiz bir. Bu duygu ve düşüncelerle, her daim yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti'nin meşalesini yakan 30 Ağustos Zaferi'ni bizlere armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, canlarıyla bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Üniversitesi Rektör Yerel Haberler

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