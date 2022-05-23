Rektör Özölçer'e ziyaretler devam ediyor - Haberler

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Rektör Özölçer'e ziyaretler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Özölçer'e ziyaretler devam ediyor

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Aytekin İşman ve asistanı Yağmur Ermiş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e makamında ziyaret etti.

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Aytekin İşman ve asistanı Yağmur Ermiş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e makamında ziyaret etti.

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Aytekin İşman ve asistanı Yağmur Ermiş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Ayrıca, Zonguldak İlkokul Müdür Fatma Günaydın ve beraberindekiler Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak tebriklerini iletti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya Üniversitesi, Zonguldak, Yerel, Haberler

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