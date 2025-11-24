Haberler

Rektör Özölçer'den Öğretmenler Günü Mesajı

Güncelleme:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, öğretmenlerin toplumun geleceğine sağladığı katkının önemini vurguladı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer mesajında şu ifadelere yer verdi:

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Başöğretmenlik unvanının verilişinin 97'nci ve bu anlamlı günün 'Öğretmenler Günü' olarak kutlanmaya başlanmasının 44. yıl dönümünde, saygıdeğer öğretmenlerimizin öğretmenler gününü anmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek kadar kıymetli bir mesleği icra eden öğretmenlerimiz; sevgi, saygı ve fedakarlığın rehberliğinde, evlatlarımızı geleceğe hazırlayan toplumu aydınlatan aydın şahsiyetlerdir. Sadece bir gün değil, her anımızda hatırlanmayı hak eden, bilgisiyle ve irfanıyla hem aklımıza hem gönlümüze ışık tutan öğretmenlerimiz milletimizin saygın simalarıdır. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ordusudur.' ifadesi, bu kutlu görevi ifa edenlerin üstlendikleri sorumluluğun ve kendilerine verilen değerin apaçık bir göstergesidir.

İşte bu hususta öğretmenlerimiz ve başta akademik camialar olarak üzere tüm kurumlardaki eğitimcilerimizin özverili çalışmalarını, toplumumuzun en ileriye ulaşma noktasındaki hedeflerini ve çağın sınırlarını aşarak geleceğe yön veren vizyoner çabalarını her daim takdir etmek oldukça kıymetlidir.

Kuruluşunun 102. yılına adım adım yaklaşan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesi olarak bizler de sorumluluğumuzun bilinciyle Türkiye Yüzyılı'na yön verecek gençlerimizi; insani değerlere duyarlı, vatanına, milletine, milli ve dini değerlerine bağlı, bilimin ışığında ilerleyen, üretken ve toplumuna katkı sunan nitelikli bireyler olarak yetiştirme gayretimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehadete ermiş ve ebedi aleme göç eylemiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla yad ediyor; yarınlarımızın umudu olacak nesillerimizin yetişmesinde fedakarca ve vefakarca çalışan tüm eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
