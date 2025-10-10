Rektör Özölçer Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen 2025-2026 Akademik Yılı açılış törenine katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen "2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katıldı.

"2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törende Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Burçin Şolt, Çaycuma Gıda Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi. Deniz Karaelmas ile Mühendislik ve Tıp Fakültesi öğrencileri eşlik etti.

Törenin başlangıcında Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, 2025-2026 Akademik Yılı'nın tüm öğrenciler, akademik ve idari personel için hayırlı olmasını diledi. Akabinde Başkan Prof. Dr. Özvar, Filistin halkıyla güçlü bir dayanışma sergilemek amacıyla bütün üniversitelerin akademik yıl açılış törenlerinde ve ilk derslerinde Gazze ve Filistin konusuna geniş biçimde yer verdiklerinin altını çizdikten sonra üniversitelerin Filistinli öğrenciler ve akademisyenler için kapılarını açık tutmaya devam edeceklerini ifade etti.

Üniversitelerde yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik ve dijital teknoloji temelli yeni lisans ve ön lisans programları açıldığına dikkat çeken Başkan Prof. Dr. Özvar, konuşmasının devamında öğrencilerin gelişimine katkı sağlamayan ders ve kredilerin müfredattan çıkarılması; ders planlarının sadeleştirilmesi ve öğrenme süreçlerinin proje, uygulama ve araştırma temelli bir hale getirilmesi gibi hedefleri aktardı.

Üniversitelerin; Afrika'da, İslam dünyasında ve Türk dünyasında Türk dış politikasının da önemli bir başlığı haline geldiğini belirten Başkan Prof. Dr. Özvar, Türk yükseköğretiminin uluslararası bağlarının en güçlü halkalarından birini Türk dünyasıyla kurduğu ilişkilerin oluşturduğunu ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüyü teşrif ederek bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulunun 2025 Üstün Başarı Ödülleri'nin tevdi edileceği bilim insanlarını ve üniversiteleri tebrik etti.

BEUN Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmoasötik Teknoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Timur'a, Sağlık ve Spor Bilimleri Ödülleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödül tevdi edildi. 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahnede ödülleri tevdi ettiği akademisyenlerle toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde bulunmaktan duyduğu mutluluğu belirterek yeni akademik yılda üniversitenin daha nitelikli çalışmalar gerçekleştireceğinin inancında olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Rektör Prof. Dr. Özölçer, yeni akademik yılın tüm Türkiye'ye ve BEUN ailesine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Öte yandan Rektör Özölçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden Sağlık ve Spor Bilimleri Ödülleri kapsamında ödül alan BEUN Eczacılık Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Timur'un başarılarından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek tebrik etti. - ZONGULDAK